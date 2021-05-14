Клычков приказал пустить типографию «Труд» с молотка

Орловский губернатор распорядился начать скандальную сделку.

Глава Орловской области Андрей Клычков 13 мая 2021 года издал распоряжение № 259-р. Этим документом он приказал осуществить приватизацию находящихся в государственной собственности Орловской области 100 процентов акций типографии «Труд». Речь идет о крупном лоте, состоящем из 1 812 478 обыкновенных акций. Приватизация, согласно распоряжению губернатора, должна быть произведена путем продажи на аукционе, проводимом в электронной форме.

Клычков утвердил начальную цену продажи указанного государственного имущества. Она составит 200 миллионов рублей (номинальная стоимость акция составляет 62,499 миллиона рублей). Из документа следует, что цена была рассчитана на основании отчета об оценке рыночной стоимости, подготовленного привлеченным экспертом. Выручка от продажи акций должна поступить в бюджет региона. Пустить типографию с молотка губернатор поручил открытому акционерному обществу «Российский аукционный дом». Как уже писал «Орелград», именно эту организацию областные власти ранее выбрали в качестве основного продавца госимущества.

Что касается вопроса о продаже акций типографии «Труд», то эта сделка была анонсирована правительством Орловской области еще прошлой осенью. Акции госпредприятия были включены в прогнозный план приватизации и вызвали немало критики со стороны депутатского корпуса. Многие парламентарии весьма резко отнеслись к предложению и высказались за сохранение предприятия в государственной собственности, но команда губернатора, пусть и не с первой попытки, но сумела продавить свою идею.

Чиновники при этом использовали целый ряд аргументов. Так, они пытались доказать, что типография нерентабельна, а продажа акций позволит хоть как-то пополнить бюджет. В отзыве регионального департамента государственного имущества и земельных отношений было также указано, что указанный «пакет акций является непрофильным активом». Отметим, что предложение о продаже акций поступило в облсовет от администрации губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»