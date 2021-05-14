На городские пляжи Орла завезут новый песок

14.5.2021 | 18:05 Новости, Общество

На берегу озера Светлая жизнь также сделают детскую купальню

В Орле началась подготовка к купальному сезону, сообщили в пресс-службе мэрии. На пляж возле Городского парка и берег озера Светлая жизнь завезут новый песок.

Кроме того, возле Светлой жизни появится детская купальня. Сейчас на пляже устанавливают буйки, красят лавочки и ремонтируют зоны отдыха. Работы ведёт ИП Еремин Е.В. Это обойдётся городскому бюджету в 595 000 рублей.

В мэрии сообщили, что в Светлую жизнь подкачают воду – этим займётся «Орелводоканал». Он также отремонтирует питьевые фонтанчики на пляже.

Привести купальные зоны в порядок планируют до 23 мая. После этого их безопасность проверят сотрудники МЧС.

ИА «Орелград»

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