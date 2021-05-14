В Орле отремонтировали первый в 2021 году двор

14.5.2021 | 16:41 Новости, Общество

Работы провели в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда»

В Орле 14 мая приняли ремонт двора возле дома №17 по Песковской улице в Заводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчиком выступило ООО «Асфальтоукладчик». Компания уложила возле подъездов асфальт, обновила урны и скамейки на детской площадке, а также установила светодиодные фонари на фасаде дома.

«Быстро, качественно. Мы очень рады!» — поделилась впечатлениями старшая по дому.

Двор на Песковской отремонтировали в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В будущем по этой программе в Орле обещают отремонтировать 42 двора. На 35 из них уже идут работы, подчеркнули в пресс-службе мэрии.

ИА «Орелград»

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