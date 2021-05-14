В Орле пройдет виртуальный митинг за отставку Клычкова

14.5.2021 | 15:11 Новости, Политика

Активисты будут принимать сообщения в соцсетях и выйдут в прямой эфир

Общественное движение «Граждане Орла» анонсировало онлайн-митинг за отставку губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Он состоится 16 мая на базе паблика объединения в соцсети «ВКонтакте».

Стена сообщества будет принимать сообщения за отставку Клычкова. Кроме того, активисты организуют прямые трансляции, через которые смогут высказаться жители Орла. Вечером координаторы и общественники сами выйдут в прямые эфиры и подведут итоги.

Отметим, что «Граждане Орла» хотели провести очный митинг за отставку Клычкова, но это стало невозможным из-за ситуации по коронавирусу.

ИА «Орелград»

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