В Орловской области открылся завод упаковочных материалов

Производство «Технау» запустилось во Мценске

В Мценске открылся завод по производству упаковочных материалов «Технау», сообщила пресс-служба «Корпорации развития Орловской области».

«Технау» производит упаковки из полиэтилена и бумаги – фасовочные пакеты, пергамент и рукава для запекания, бумажные пакеты для упаковки, мешки для мусора. Гендиректор компании Михаил Николенко заявил, что продукция является экологически чистой.

Бизнесмен подчеркнул, что инвестиции в проект составляют более 22 млн рублей, создано 26 рабочих мест. Предприятие способно выпускать до 220 тонн полиэтиленовых пакетов в месяц, до 80 тонн бумажных пакетов и до 1,5 млн единиц товаров для запекания.

ИА «Орелград»