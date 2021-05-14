В Орловской области открылся завод упаковочных материалов

14.5.2021 | 11:04 Новости, Экономика

Производство «Технау» запустилось во Мценске

В Мценске открылся завод по производству упаковочных материалов «Технау», сообщила пресс-служба «Корпорации развития Орловской области».

«Технау» производит упаковки из полиэтилена и бумаги – фасовочные пакеты, пергамент и рукава для запекания, бумажные пакеты для упаковки, мешки для мусора. Гендиректор компании Михаил Николенко заявил, что продукция является экологически чистой.

Бизнесмен подчеркнул, что инвестиции в проект составляют более 22 млн рублей, создано 26 рабочих мест. Предприятие способно выпускать до 220 тонн полиэтиленовых пакетов в месяц, до 80 тонн бумажных пакетов и до 1,5 млн единиц товаров для запекания.

ИА «Орелград»

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