В Орловской области за месяц подорожали морковь и свёкла

14.5.2021 | 17:18 Новости, Общество

С марта по апрель 2021-го цены выросли на 18% и 16,9% соответственно

За апрель 2021 года в Орловской области морковь и свёкла подорожали на 18% и 16,9% соответственно. Такие данные опубликовал Орёлстат. Цена на минимальный набор продуктов с конца марта выросла на 2,7%.

Наибольший рост показали также цены на белокочанную капусту (15,4%) и картофель (15,2%). Из других продуктов подорожали куриные яйца (7,9%), горох и фасоль (5,8%) и варёные колбасы (5,2%).

Вместе с тем, по данным Орелстата, некоторые продукты подешевели. Среди них: апельсины (цена снизилась на 11,1%), груши (подешевели на 8,4%) и свежие помидоры (подешевели на 7,9%).

ИА «Орелград»

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