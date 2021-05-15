Администрация губернатора возьмется за волонтеров

Чиновникам поручено организовать пропаганду добровольчества.

Губернатор Андрей Клычков утвердил план мероприятий по достижению Орловской областью необходимого значения показателя «Доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью». Речь идет о выполнении указа президента Владимира Путина от 4 февраля 2021 года. Этим документом глава государства утвердил критерии оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ. То есть по количеству добровольцев и волонтеров в каждом регионе, в том числе, в Кремле будут оценивать работу губернаторов.

Для обеспечения достижения Орловской областью значений показателей, утвержденных указом президента, Андрей Клычков и утвердил указанный план. Контроль за его исполнением, а также реализация практически всех его пунктов возложены на администрацию губернатора и правительства Орловской области. В основном, в план включены мероприятия по пропаганде добровольчества в молодежной среде.

В частности, одним из пунктов является «проведение информационной и рекламной кампаний, в том числе трансляция по телевидению и размещение в интернете рекламных роликов». Также предусмотрено проведение информационных мероприятий «по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию, направленную на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».

Кроме того, администрация губернатора должна будет организационно одержать прохождение координаторами добровольцев и волонтеров специализированных курсов, лекций и программ. Эти занятия будут проходить как на базе центров поддержки добровольчества и волонтерства, так и в некоммерческих и образовательных организациях, которые поддерживают добровольцев. Также планом предусмотрена реализация комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, «направленных на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития».

ИА «Орелград»