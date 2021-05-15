Орловцев позвали на налоговый диктант

15.5.2021 | 14:52 Новости, Общество

Жители региона смогут проверить свой уровень знаний о налогах.

Управление ФНС России по Орловской области пригласило жителей региона принять участие во «Всероссийском налоговом диктанте». Эта масштабная образовательная акция пройдет по всей стране в период с 17 по 30 мая. Принять в ней участие может любой желающий. Для этого необходимо пройти процедуру регистрации.

Как пояснили в УФНС, посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и пройти тестирование можно двумя способами: зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru или через QR-код на соответствующих информационных плакатах.

«Каждый участник получит возможность оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения, — говорят в налоговом ведомстве. — Принять участие могут как дети, так и взрослые. Диктант организован в формате онлайн-тестирования продолжительностью 60 минут. По итогам прохождения каждый участник получит электронный сертификат».

ИА «Орелград»

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