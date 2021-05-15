Под Орлом осудили вымогателя, действовавшего в стиле лихих 90-х

Преступник угрожал уничтожением имущества, если ему не заплатят.

Вступил в силу обвинительный приговор Кромского районного суда Орловской области, вынесенный по делу о вымогательстве. Подсудимый был задержан осенью 2020 года сотрудниками регионального управления ФСБ. Именно в это ведомство за помощью обратился местный житель — предприниматель, который специализируется на скупке и перепродаже лома черных и цветных металлов.

Он рассказал оперативникам, что ему на телефон поступают смс-сообщения с угрозами, причем присылают их с различных неизвестных номеров. Некий вымогатель требовал у него 300 тысяч рублей. В противном случае угрожал поджогом его имущества. Потерпевший признался, что первые смс-сообщения он всерьез не воспринял. Но затем в текстах появились угрозы в адрес его матери, после чего он решил обратиться к правоохранителям.

В дальнейшем он действовал под их наблюдением. Оперативники снабдили потерпевшего муляжом – свертком, в котором находилась указанная вымогателем сумма пятитысячными купюрами. Далее потерпевший следовал инструкциям злоумышленника. Тот опасался задержания, поэтому велел своей жертве отправиться за город. Он заранее присмотрел пустынное место и указал в качестве ориентира пустую бутылку, лежавшую у лесополосы.

Возле этой бутылки потерпевший оставил сверток с деньгами и уехал. Самого злоумышленника в это время на месте не было. Соблюдая конспирацию, он отъехал подальше, и лишь выждав достаточное, по его мнению, время, добрался до тайника. Он взял сверток и направился с ним к своей машине. В этот момент из засады выскочили оперативники. После небольшой погони преступник был задержан. На бегу он успел выбросить сверток, но доказательств против него было собрано достаточно.

Каково же было изумление потерпевшего, когда он узнал, что вымогателем оказался его приятель. Мужчины познакомились в 2018 году. Задержанный признался, что план созрел у него летом прошлого года. Потерпевший в разговоре с ним пожаловался, что у него сгорели шесть автомобилей, которые он скупил у граждан как металлолом. Приятель решил, что можно воспользоваться ситуацией, произошедшей со сгоревшими автомобилями, и «путем вымогательства с угрозами об уничтожении имущества улучшить свое материальное положение».

Для реализации своего плана вымогатель приобрел мобильный телефон и несколько сим-карт, с которых и отправлял знакомому смс-сообщения с угрозами. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.163 УК РФ, и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

ИА «Орелград»