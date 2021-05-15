В Орле за длинные выходные пресекли 2000 правонарушений

15.5.2021 | 12:01 Новости, Общество

Полиция рассказала об итогах профилактических рейдов.

Управление ГИБДД Орловской области обнародовало любопытную статистику, озвучив результаты майских профилактический рейдов. Они проходили по всему региону ежедневно, в период с 1 по 10 мая. Проводили рейды сотрудники указанной службы. Основной целью была профилактика дорожно-транспортных происшествий.

«С целью недопущения ДТП, в том числе резонансных, которые зачастую имеют место в выходные и праздничные дни, сотрудники Госавтоинспекции несут службу в усиленном режиме, выявляют грубые правонарушения, которые допускают водители и пешеходы», — подчеркнули в управлении ГИБДД.

Согласно приведенным данным, всего в регионе в течение так называемых длинных майских выходных инспекторами ГИБДД было пресечено 2228 правонарушений. Примечательно, что в 334 случаях нарушителями Правил дорожного движения оказались пешеходы. Что касается других правонарушений, то они распределились так: был выявлен 31 факт выезда автомобилей на встречную полосу, 49 фактов управления транспортными средствами гражданами без прав, 95 фактов «пьяной езды».

Кроме того, 27 водителей попались на том, что не пропустили пешеходов, переходивших дорогу в установленном для этого месте. В управлении ГИБДД добавили, что подобные рейдовые мероприятия будут проводиться и впредь, на постоянной основе.

ИА «Орелград»

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