В Орле закрыли движение по мосту на улице Колхозной

15.5.2021 | 15:04 Важное, Новости, Общество

Комиссия признала его аварийным

Власти Орла закрыли движение по Колхозному мосту на улице Колхозной (рядом с поворотом на ул. Генерала Родина). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«На следующей неделе профильная организация проведёт обследование конструкций Колхозного моста, чтобы определить, требуется ли капитальный ремонт или реконструкция. После определения источников финансирования будут проведены соответствующие работы», — говорится в сообщении.

В мэрии рекомендовали орловцам объезжать закрытый участок по улице 2-й Пушкарной.

ИА «Орелград»

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