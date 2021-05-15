В Орле закрыли движение по мосту на улице Колхозной

Комиссия признала его аварийным

Власти Орла закрыли движение по Колхозному мосту на улице Колхозной (рядом с поворотом на ул. Генерала Родина). Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«На следующей неделе профильная организация проведёт обследование конструкций Колхозного моста, чтобы определить, требуется ли капитальный ремонт или реконструкция. После определения источников финансирования будут проведены соответствующие работы», — говорится в сообщении.

В мэрии рекомендовали орловцам объезжать закрытый участок по улице 2-й Пушкарной.

ИА «Орелград»