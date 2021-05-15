За досрочно освобожденными из орловских колоний проследят

Поведение экс-заключенных будут контролировать сотрудники УФСИН.

Как сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Орловской область, сотрудники этого ведомства теперь будут контролировать поведение бывших заключенных. Речь идет о тех, кто был освобожден из колоний условно-досрочно. Новыми полномочиями службу наделил президент Владимир Путин. Раньше этим занимались участковые уполномоченные полиции. Однако в апреле все изменилось — теперь тех, кто по решению суда вышел из мест лишения свободы раньше положенного срока, контролируют сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.

«В настоящее время в УИИ регионального УФСИН находится 85 дел условно-досрочно освобожденных осужденных, — рассказали в ведомстве. — В соответствии с нормативно-правовыми актами сотрудники УИИ теперь будут осуществлять контроль за поведением осужденных, исполнением ими обязанностей, возложенных решением суда, оказывать помощь в рамках имеющих полномочий в решении вопросов трудоустройства, оформления документов, жилищных и иных проблем».

Согласно приведенным данным, в 2020 году из учреждений уголовно-исполнительной системы Орловской области условно-досрочно были освобождены около 150 человек.

ИА «Орелград»