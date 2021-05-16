Орловские выпускники заговорили на ЕГЭ по-английски

В регионе прошла апробация технологий проведения ЕГЭ.

Как сообщает Орловский региональный центр оценки качества образования, в регионе продолжилась серия тренировок в преддверии старта ЕГЭ. Очередным этапом «репетиции» стала федеральная апробация технологий, которая прошла в формате сдачи единого государственного экзамена по английскому языку (раздел «Говорение») и обществознанию. В ней приняли участие около 1400 специалистов и 239 выпускников, которые планируют сдавать ЕГЭ по английскому языку.

«Итоговая отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ: техническая подготовка, доставка экзаменационных материалов по сети «Интернет», их печать и сканирование в аудиториях ППЭ, обработка бланков и форм, проверка работ участников ЕГЭ по английскому языку — основная цель тренировочных экзаменов», – отметила начальник управления общего образования Орловской области Татьяна Патова.

Параллельно организаторы ЕГЭ провели тестирование системы видеонаблюдения во всех 24 пунктах приема экзаменов. Отметим, что апробация прошла в условиях, максимально приближенных к реальным. При этом строго соблюдались санитарно-эпидемиологические требования. Так, все участники на входе прошли обязательную термометрию и были обеспечены защитными масками. Внутри помещений соблюдалась социальная дистанция, а сами помещения оборудованы бактерицидными рециркуляторами воздуха.

«Участники апробации получили возможность не только ознакомиться с процедурой проведения ЕГЭ, но и оценить свой уровень подготовки к экзамену по английскому языку, — резюмируют в Центре. — Результаты апробации в виде первичного балла станут известны не позднее 25 мая».

ИА «Орелград»