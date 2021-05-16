Польские яблоки теперь будут выращивать под Орлом

16.5.2021 | 15:02 Новости, Общество

«Санкционная» продукция в ближайшие годы станет отечественной.

Как сообщает Территориальное управление Россельхознадзора, в Орловскую область ввезено более 47 тысяч импортных саженцев. Груз на днях поступил на склад временного хранения «Автокомплекс», который расположен в Орле. Он прибыл из Польши. В ТУ Россельхознадзора уточнили, что всего из-за рубежа поступило три партии саженцев яблони (в количестве 47 590 штук) сортов «Лобо», «Лигол» и «Альва».

«Саженцы ввезены главой КФХ и предназначены для посадки на территории Орловской области, — пояснили в ведомстве. — Яблоки этих сортов имеют светлую, практически белую мякоть, с нежной, но плотной консистенцией. Плоды сочные, сладкие, с тонкой кислинкой, обладающие насыщенным ароматом и комплексом полезных веществ. Рекомендуются для употребления в свежем виде, но идеально подойдут в качестве сырья для джемов, пастилы, выпечки и прочего».

Прежде чем пропустить импортные саженцы в регион, специалисты ТУ Россельхознадзора обследовали груз. В частности, в рамках государственного семенного контроля были проверены документы, подтверждающие сортовые и посевные качества. Кроме того, образцы груза были исследованы в лабораторных условиях. Претензий к грузу не возникло.

Это означает, что теперь польские, по сути, яблоки будут выращивать под Орлом. Напомним, что с началом «санкционной» войны Запада и России польские яблоки оказались под запретом, а в нашей стране начала действовать программа импортозамещения.

ИА «Орелград»

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