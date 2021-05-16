Присяжные признали виновным «краснозоренского зверя»

Местный житель получил длительный срок за смертельное избиение.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел непростое уголовное дело с участием присяжных заседателей. Как пояснили в пресс-службе райсуда, местный житель был обвинен в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении подсудимого, но при этом посчитала, что он заслуживает снисхождения. На основании вердикта присяжных суд вынесен приговор в отношении подсудимого и наказал его 8 годами лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год.

По нашим данным, речь идет о 35-летнем Владимире Денюсике, жителе Краснозоренского района. Преступление он совершил в феврале 2019 года в деревне Бегичево. Ранее следственные органы сообщали, что обвиняемый и его приятель, гражданин Украины, совместно распивали спиртное в доме своего знакомого.

В ходе застолья вспыхнул конфликт. Гости, на почве личных неприязненных отношений, жестоко избили хозяина дома. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. После этого украинец сбежал на свою родину. Он до сих пор находится в розыске, а уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Второй фигурант, гражданин России, был задержан. Летом прошлого года пресс-служба СУ СК России по Орловской области объявила о завершении расследования. «Следствием собрана достаточная доказательственная база», — сообщалось тогда. Дело было передано в суд для рассмотрения по существу. Заседания неоднократно откладывались и переносились, и только 12 мая 2021 года суд первой инстанции вынес приговор. Однако точка еще не поставлена: приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован в апелляционной инстанции.

ИА «Орелград»