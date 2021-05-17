Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Орлом

17.5.2021 | 10:06 Новости, Происшествия

Авария случилась на трассе М-2 «Крым»

Один человек погиб, трое получили травмы в ДТП на 317 км трассы М-2 «Крым» в Орловской области. Об этом сообщило региональное управление ГИБДД.

Инцидент произошел 14 мая в 19.40. Установлено, что автомобиль BYD, который двигался в сторону Орла от Москвы, выехал на встречную полосу и там протаранил кроссовер Hyundai.

В результате ДТП 24-летний водитель BYD погиб на месте. Его 26-летнего пассажира госпитализировали. В Hyundai ехали 52-летняя водительница и 82-летняя пассажирка, они также получили травмы; пенсионерку при этом отправили в больницу.

ИА «Орелград»

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