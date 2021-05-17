УФАС сочло незаконным бездействие мэрии Орла

Администрация города Орла получила предупреждение от антимонопольщиков.

Управление ФАС России по Орловской области выдало администрации города Орла предупреждение о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о неосуществлении действий по демонтажу неправомерно эксплуатируемых рекламных конструкций, которые расположены в Орле на Московском и Наугорском шоссе.

Еще в 2016 году администрация города, как и положено по закону, утвердила схему размещения рекламных конструкций. Данный документ определяет не только места размещения, но и типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на утвержденных местах. По указанным выше адресам схемой предусмотрена возможность размещения двухсторонних билбордов размером 3х6 метров и площадью информационного поля 36 кв. м.

Напомним, несколько лет назад в регионе были перераспределены полномочия между органами власти. Поэтому торги по продаже права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии со схемой провел областной департамент госимущества. А мэрия затем заключила договоры с победителями торгов. Им разрешили использовать билборды в течение пяти лет.

Однако в ходе планового мониторинга облдепартаментом были выявлены «факты размещения рекламных конструкций, не соответствующих типу и виду конструкций, определенному схемой». По итогам проверки нарушителям были выданы предписания, копии которых были направлены в администрацию города. Спорные рекламные конструкции должны были демонтировать в течение трех дней со дня выдачи предписаний.

УФАС установило, что они не демонтированы до сих пор. Таким образом, считают в антимонопольной службе, «администрация города Орла не осуществила демонтаж рекламных конструкций (не предприняла всех предусмотренных Законом «О рекламе» действий, направленных на демонтаж рекламных конструкций)».

«Рынок наружной рекламы является конкурентным, следовательно, при наличии вышеописанного бездействия администрации города Орла хозяйствующие субъекты, неправомерно эксплуатирующие рекламные конструкции, получают конкурентное преимущество перед иными хозяйствующими субъектами, осуществляющими распространение наружной рекламы на законных основаниях», — говорится в предупреждении.

В результате администрации Орла предложено демонтировать спорные конструкции и известить УФАС о выполнении полученного предупреждения.

ИА «Орелград»