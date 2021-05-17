Вооруженный орловец набросился на отца, брата и полицейского

Сразу три уголовные статьи получил житель Кромского района за свое поведение.

Вступил в силу обвинительный приговор Кромского районного суда, вынесенный в отношении местного жителя. Мужчину обвинили сразу по трем статьям УК РФ – в умышленном причинении легкого вреда здоровью потерпевшего, угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти. Кстати, ранее данный гражданин судим не был.

Как следует из материалов, «букет» преступлений мужчина совершил в один и тот же вечер. Он находился в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя. В девятом часу вечера в своей квартире он вступил в конфликт со своим отцом. Сын ударил родителя кухонным ножом в грудь. К счастью, рана оказалась резаной, и не проникающей, и не причинила опасного для жизни вреда.

На защиту отца встал его второй сын. Тогда осужденный набросился с ножом и на брата. Крикнув «Я тебя сейчас убью!», он буквально метнул нож в родственника. Брат реально испугался за свою жизнь. К счастью, подсудимый оказался плохим метателем ножей. Тем временем очевидцы конфликта вызвали полицию. На место происшествия оперативно прибыл наряд.

К тому моменту братья вышли на улицу, где один из них уже в присутствии полицейских продолжал угрожать другому убийством. Стражи порядка призвали подсудимого прекратить нарушение закона и предложили ему пройти в служебный автомобиль и проехать с ними в райотдел полиции. В ответ на эти слова «метатель ножей» бросился на полицейского. Он попытался ударить его кулаком по лицу, но сотрудник полиции мастерски отбил удар. Тогда подсудимый боднул его головой в плечо. Этого хватило для возбуждения уголовного дела.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд назначил ему амбулаторную психиатрическую экспертизу. Она показала, что мужчина хроническим или временным психическим расстройством, а также слабоумием не страдал и не страдает. На преступления же его толкнул затуманенный алкоголем разум. По совокупности преступлений суд вынес орловцу наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, в течение которого осужденный своим поведением должен доказать исправление. Кроме того, суд запретил ему посещать кафе, бары, пивные, рестораны и другие заведения, где продают спиртное.

ИА «Орелград»