Музалевский за год разбогател на 600 тысяч рублей

18.5.2021 | 12:42 Новости, Политика

Доход спикера облсовета превысил 3,7 млн рублей

Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский за 2020 год заработал 3 723 166 рублей, следует из его декларации о доходах. По сравнению с 2019-м спикер разбогател на 600 тысяч рублей.

В собственности у Музалевского остаются гараж и земля под ним, а также квартира площадью 62,2 кв. м. Спикер также имеет право на пользование квартирой площадью 140 кв. м.

Супруга Музалевского за год заработала почти 1,6 млн рублей – чуть меньше, чем в 2019-м. В 2020 году она обзавелась автомобилем BMW X7. В собственности жены председателя облсовета остаются гараж и земля под ним, а также «объект индивидуального жилищного строительства» площадью почти 700 кв. м. Земельный участок площадью 23 сотки переместился в собственность из объектов в пользовании.

ИА «Орелград»

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