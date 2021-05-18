Орловцам запретили ночью переходить Красный мост

18.5.2021 | 13:17 Новости, Общество

Это нужно, чтобы подрядчик построил мост для коммуникаций

Администрация Орла объявила о запрете пешеходного движения по Красному мосту в ночное время. Проход будут закрывать в 22.00 и открывать в 6.00. Впервые движение ограничат вечером 19 мая.

Это нужно, чтобы подрядчик – скандальная белгородская фирма «Ремспецмост» — начала строить временный мост для коммуникаций по борту Красного моста.

В мэрии уточнили, что движение пешеходов будет ограничено до 20 июня 2021 года. Раз в 30-40 минут сотрудники «Ремспецмоста» будут открывать проход для людей.

ИА «Орелград»

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