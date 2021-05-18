Орловцы наняли такси, чтоб съездить в лес за каннабисом

По пути обратно к машине они были задержаны сотрудниками полиции.

Вступил в законную силу обвинительный приговор Глазуновского районного суда, вынесенный в отношении двоих местных жителей. Приятелей обвинили в совершении целого ряда преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов. Впрочем, в реальности все было, вероятно, не так страшно, как звучит обвинение.

Было установлено, что один из подсудимых присмотрел в лесополосе участок, на котором произрастала конопля. Как сам он заявил органам предварительного расследования, у него созрел план. Молодой человек хотел собрать эти растения, отвезти домой и изготовить каннабис для собственного потребления. Поскольку кустов было много, он попросил приятеля помочь ему.

Молодые люди на улице наняли такси и отправились на нем в лес. Прибыв на место, они попросили водителя подождать их. Кстати, ни пакета, ни сумки у них с собой не было, и таксист по их просьбе дал им старый чехол от автокресла, который приятели туго и набили коноплей. На обратном пути от «плантации» к машине их задержали сотрудники полиции.

Начались следственные действия, результатом которых стало возбуждение еще нескольких уголовных дел. Выяснилось, что ранее тот же «наркоделец» попросил того же друга помочь ему еще с одним делом. У него умер отец, и он отправился в родительский дом за «наследством». Таковым оказалось охотничье ружье, а также патроны к нему и порох, которые родитель при жизни хранил в диване.

Приятели забрали «боекомплект», затем поделив его между собой. За содеянное они получили обвинения в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В результате одного фигуранта суд наказал лишением свободы сроком на 4 года и 6 месяцев, а его приятеля, имеющего криминальное прошлое, — лишением свободы на срок 6 лет и 6 месяцев. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»