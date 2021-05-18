Орловец пожаловался в суд на бездействие налоговиков

18.5.2021 | 14:57 Новости, Экономика

Доводы заявителя в суде первой инстанции подтверждения не нашли.

Верховский районный суд отказал местному жителю в удовлетворении административного иска, поданного к Межрайонной налоговой инспекции. Мужчина просил о признании незаконным бездействия сотрудников этого ведомства. Как пояснили в пресс-службе райсуда, истец ссылался на то, что налоговая инспекция нарушила срок рассмотрения его обращения. Кроме того, по его мнению, факты из его обращения фактически не были проверены.

Суд изучил предоставленные материалы и нарушений закона со стороны налоговиков не нашел. В частности, сообщается, что в их действиях не усматриваются «признаки неполноты, немотивированных выводов, формальности ответа на поставленные в обращении вопросы». Напротив, по мнению суда, ответ был мотивированным, а несогласие истца «с существом ответа по его обращению не свидетельствует о его незаконности».

Кстати, срок рассмотрения обращения гражданина действительно был нарушен – опоздание составило один день. Но и тут суд указал, что столь незначительное нарушение срока не повлекло нарушений прав административного истца. Заявителю было отказано, но у него есть право оспорить вынесенный судебный акт.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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