Памятник «всероссийскому старцу» откроют в Орле

Грядущим летом в городе увековечат память Иоанна Крестьянкина.

В Орле определена дата установки памятника архимандриту Иоанну (Крестьянкину). Монумент будет открыт 10 июня, на Вознесение Господне. Как уточняет информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, это событие произойдет на территории Николо-Песковского храма города Орла, где в апреле уже начались работы по установке памятника.

«Ранее, в феврале 2021 года, Псковская митрополия, где отец Иоанн (Крестьянин) подвизался в последние годы жизни, объявила о сборе документов и свидетельств очевидцев для начала его канонизации», — добавили в Орловской митрополии.

Из исторической справки следует, что Иоанн родился 11 апреля 1910 года в Орле в семье Михаила и Елизаветы Крестьянкиных. Его назвали так в честь празднуемого в этот день преподобного Иоанна Пустынника. В детстве Ваня был послушником у известного своей монашеской строгостью орловского архиепископа Серафима (Остроумова).

«После средней школы Иван Крестьянкин окончил бухгалтерские курсы и, переехав в Москву, работал по этой специальности, — говорят в Орловской митрополии. — В 1945 году он был рукоположен во священники, поступил в Московскую духовную семинарию. В ночь с 29 на 30 апреля 1950 года за ревностное пастырское служение отец Иоанн был арестован и по приговору получил 7 лет исправительно-трудовых лагерей, в которых много пострадал за веру».

Вернулся из заключения он досрочно, в 1955 году. Сначала был назначен в Псковскую епархию, спустя два года — в Рязанскую епархию. В 1967 году иеромонах Иоанн поступил в Псково-Печерский монастырь, где провел почти 40 лет. Отца Иоанна Крестьянкина знали во многих странах мира и называли «всероссийским старцем».

ИА «Орелград»