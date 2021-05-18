После ареста Залогина облздрав выдал лицензию диализному центру

Департамент здравоохранения исполнил предупреждение Орловского УФАС.

Как сообщила пресс-служба Орловского управления ФАС России, региональный департамент здравоохранения исполнил предупреждение этого ведомства о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о скандале с переоформлением лицензии орловскими чиновниками калужской фирме ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга».

Напомним, эта компания дважды обращалась с заявлением, так как планировала открыть диализный центр в Орле. Однако дважды назначались внеплановые проверки, по итогам которых фирме в переоформлении лицензии было отказано. Калужане обратились в арбитражный суд, полагая, что орловские чиновники незаконно чинят им препятствия. А уже в этом году история вылилась в возбуждение сразу двух уголовных дел на теперь уже экс-главу облздрава Ивана Залогина.

Попутно со следствием ситуацией заинтересовалось УФАС. Оно пришло к выводу, что отказ в переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности был неправомерным. Более того, он «создает необоснованное препятствование осуществлению деятельности ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга» и может привести к ограничению или устранению конкуренции на данном рынке».

В действиях чиновников облздрава антимонопольщики усмотрели признаки нарушения части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Департамент здравоохранения данный факт признал и прислал в УФАС письмо, сообщив о переоформлении лицензии на осуществление медицинской деятельности ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга». Также чиновники уведомили антимонопольную службу «об усилении контроля за соблюдением требований постановления правительства РФ «О лицензировании медицинской деятельности…».

ИА «Орелград»