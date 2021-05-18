В Орле 12 человек поплатились за участие в митингах

Лишь четверо наказанных решили обжаловать свое наказание.

Как сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда города Орла, в текущем году этим судом рассмотрено уже 12 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Речь идет о гражданах, принимавших участие в несанкционированных митингах.

В суде подчеркнули, что результатом рассмотрения всех 12-ти дел стало вынесение наказания правонарушителям. Так, 10 орловцев получили наказание в виде штрафа в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Еще два правонарушителя были наказаны обязательными работами. В суде уточнили, что четыре из 12-ти рассмотренных дел были обжалованы в вышестоящей инстанции. На данный момент одно постановление оставлено без изменения, а еще три находятся на рассмотрении в суде апелляционной инстанции.

Напомним, в силу части 5 статьи 20.2 КоАП РФ, нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 40 часов.

ИА «Орелград»