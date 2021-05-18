В Орле арестовали убийцу пенсионера

18.5.2021 | 13:10 Новости, Происшествия

Мужчина умер в больнице от полученных ножевых ранений

Суд в Орле арестовал 49-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 67-летнего пенсионера, сообщили в Следственном комитете региона.

Инцидент произошел вечером 15 мая. Орловец был пьян и поссорился с пенсионером у него дома. Сначала мужчина избил соперника, а затем несколько раз ударил его ножом в голову, шею, бедро и грудь. Пожилого орловца госпитализировали, но от полученных травм он скончался.

Вскоре подозреваемого удалось задержать. Ему предъявили обвинение по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

ИА «Орелград»

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