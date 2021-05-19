Названы условия начала работы пляжей в Орловской области

В регионе продолжается приемка пляжей к началу купального сезона.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Орловской области уточнили, что приемку пляжей проводят специалисты Центра Государственной инспекции по маломерным судам. Это традиционная процедура, которая обязательно предшествует началу купального сезона. Последний, напомним, стартует 1 июня.

По закону отдыхать у воды и купаться разрешено только в специально отведенных для этого местах, снабженных специальными информационными плакатами, средствами спасения и другое. За этим и следят сотрудники МЧС. В свою очередь сотрудники Роспотребнадзора изучают пробы воды и песка по различных показателям.

Основная задача сотрудников ГИМС — обеспечение безопасности на воде. Сообщается, что для этого в регионе организована подготовка общественных спасателей, проводится водолазное обследование водоемов. В целом в 2021 году на территории Орловской области предполагается оборудовать 38 пляжей. Все ли они выдержат проверку, покажет начало купального сезона.

«Условием приемки перед началом купального сезона пляжей является их освидетельствование, — говорят в ГУ МЧС. — Во время освидетельствования инспекторами ГИМС, в частности, проверяются наличие и укомплектованность спасательных постов, акта водолазного обследования, наличие связи с медицинскими, спасательными, надзорными и правоохранительными органами».

Ведомство предупреждает орловцев и о том, что с этого года в России действуют новые правила пользования пляжами. Согласно им, теперь в зоне купания запрещено использование гидроциклов и других плавательных средств. Запрещены услуги катания на парашютах, надувных бананах и ватрушках. Также в зоне пляжей не должно быть пунктов проката лодок, катеров и других маломерных судов, для которых отныне следует выделять особые места, расположенные вне зоны официально разрешенных пляжей.

ИА «Орелград»