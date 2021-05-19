Орловец отказался от алкоголя и погиб

19.5.2021 | 11:15 Новости, Происшествия

Мужчину избил знакомый, который принес спиртное на вечеринку

Следственный комитет завершил расследование уголовное дело о гибели 40-летнего жителя Мценска. Фактически мужчина скончался из-за того, что отказался пить алкоголь.

Инцидент произошел в марте 2019 года во время пьянки. Хозяин квартиры, 35-летний ранее судимый амчанин, купил алкоголь, но 40-летний участник вечеринки отказался его пить. Владелец жилья оскорбился и избил друга руками и ногами, после чего выволок его из квартиры, столкнул с лестницы и продолжил бить, пока несчастный не потерял сознание. От полученных травм потерпевший скончался в больнице.

Следствие по делу завершено, прокуратура утвердила обвинительное заключение. Теперь происшествие рассмотрит Мценский районный суд.

ИА «Орелград»

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