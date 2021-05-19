Орловские выпускники попрощались со школой дымовыми шашками

Одиннадцатиклассники устроили флешмоб во дворе школы №27 в Орле

В Орле ученики 11 класса школы №27 устроили флешмоб с дымовыми шашками и УАЗиком. Два видеоролика появились во «ВКонтакте», в сообществе «Орел LIVE». Один из них позже был удален.

На первом ролике демонстрировалось, как во двор школы заезжает УАЗик, из окна которого валит красный дым. На втором видео, которое появилось в комментариях, ученики, одетые в ярко-красные костюмы и маски, водят хоровод. Некоторые из них также держат дымовые шашки в руках. Ребята из младших классов в это время наблюдают за происходящим со ступенек школы.

Малочисленные комментаторы отреагировали на флешмоб отрицательно: «Ерундой страдают».

«Печально. Узкомыслие сейчас почти у всей молодёжи», – написала одна из орловчанок под постом.

ИА «Орелград»