Под Орлом появятся социальные подворья

Жители региона проявили интерес к новому виду помощи от государства.

В Орловской области уже три гражданина официально изъявили желание заключить социальные контракты на развитие личных подсобных хозяйств, в том числе на приобретение продуктивных животных и птицы. Соответствующие заявления они уже подали в Территориальное управление Россельхознадзора. Такие данные приводит региональное управление ветеринарии.

В ведомстве пояснили, что Орловской области из федерального бюджета выделены средства на оказание помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта. Согласно условиям, до 10 процентов социальных контрактов может быть заключено на развитие личных подсобных хозяйств. Именно этот процесс и запущен сейчас в регионе.

Управление ветеринарии и подведомственные ему учреждения выразили готовность дать консультации тем орловцам, которых заинтересует подобное предложение от государства. Кроме того, им помогут с регистрацией в Государственной информационной системе в области ветеринарии.

«Специалисты бюджетных учреждений совместно с организациями соцзащиты проведут обследования хозяйств на предмет соответствия обязательным требованиям в области ветеринарии, будут даны консультации по вопросам содержания животных и птицы, а также о порядке реализации полученной от них продукции», — заключили в управлении ветеринарии.

ИА «Орелград»