В Орле объяснили, когда смс-реклама является ненадлежащей

Управление ФАС вынесло решение по делу о нарушении закона о рекламе.

Комиссия управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по делу, возбужденному в отношении зарегистрированной в Москве микрофинансовой компании. Это ООО было признано нарушителем ФЗ «О рекламе». Антимонопольщики выдали компании сразу несколько предписаний об устранении нарушений.

Из материалов следует, что в феврале 2021 года в УФАС поступило заявление от физического лица. Гражданин пожаловался на то, что ему присылают рекламные смс-сообщения, хотя он не давал своего согласия на получение такой рассылки. В смс-сообщениях МФК предлагала получить микрокредит размером до 50 тысяч рублей и сроком на 12 месяцев по ставке от 0,2 процента в день.

Изучив текст смс, орловские антимонопольщики пришли к выводу, что речь в нем идет о финансовой услуге по предоставлению займов. Таким образом, данная информация отвечает всем квалифицирующим признакам рекламы. По закону распространение рекламы при помощи телефонной связи допускается только при условии предварительного согласия абонента на ее получение. Рекламораспространитель предварительно должен удостовериться, что абонент дал согласие на получение рекламы.

В данном случае МФК пыталась доказать, что такое согласие у нее имелось. Мол, гражданин при заполнении заявки на получение займа на сайте в интернете указал свой личный контактный телефонный номер, а также проставил отметки, подтверждающие согласие на обработку персональных данных и согласие на получение от ООО информации. Однако УФАС указало на то, что данное «согласие» содержало только абонентский номер и ФИО заявителя, но не содержало подписи. То есть, невозможно доказать, действительно ли указанный гражданин эту форму заполнил.

Из разъяснения норм ФЗ «О рекламе» следует, что согласие, полученное посредством заполнения каких-либо форм на сайтах, не позволяющих однозначно установить, кто именно дал согласие на получение рекламы, является ненадлежащим. Вот и в данном случае отсутствие подписи помешало МФК подтвердить волеизъявление конкретного абонента на получение от нее рекламы.

ИА «Орелград»