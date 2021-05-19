В Орле откроют мемориальную доску памяти Рафаила Исламгазина

Она появится на фасаде дома, где жил гражданский активист и просветитель в области ЖКХ

В Орле откроют мемориальную доску Рафаилу Исламгазину – бывшему военному, гражданскому активисту и просветителю в области ЖКХ. Она появится на фасаде дома №17 на улице Приборостроительной, где жил Исламгазин, говорится в постановлении горсовета.

Рафаил Исламгазин известен тем, что создал «Школу жилищного просвещения для жителей Орла», которая помогала жителям разобраться в вопросах взаимодействия с управляющими компаниями, их правами и обязанностями. Он выступал экспертом по жилищно-коммунальным вопросам в СМИ, отстаивал свою позицию и интересы горожан.

«Рафаил Лутфейевич Исламгазин явил собой уникальный пример человека, которому в сложнейших условиях перестройки системы ЖКХ удалось наладить диалог между обществом и властью, поставить ребром и решить принципиально важные вопросы – с мягкой улыбкой и безупречной сдержанностью», – говорится в сообщении, поступившем в редакцию.

Исламгазин умер 24 мая 2020 года в возрасте 84 лет. Открытие мемориальной доски состоится 24 мая 2021-го в 12:00 – в годовщину смерти активиста.

ИА «Орелград»