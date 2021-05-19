В Орловскую область завезут новую вакцину от COVID-19

«КовиВак» поступит в регион в ближайшее время

В Орловскую область в ближайшее время привезут новую вакцину от COVID-19 – «КовиВак», узнал «ОрёлТаймс». Информацией поделился и.о. обязанности главы депздрава Владимир Николаев на заседании профильного комитета облсовета.

Сейчас орловцев прививают только двумя вакцинами – «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». При этом, решение о выборе вакцины для прививки принимает врач, а не пациент.

Вместе с тем, по информации заместителя главы регионального Роспотребнадзора Ирины Фроловой, вакцинация в Орловской области идёт медленно. Фролова заявила, что регион выполнил только 19,5% плана по вакцинации от COVID-19.

«Контингент, который хотел прививаться, заканчивается», – подтвердил Владимир Николаев.

По мнению Николаева, проблема заключается в плохой пропаганде прививок среди орловцев.

ИА «Орелград»