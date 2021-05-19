Житель Орла съехал с квартиры, забыв о тайнике с оружием

Обрез охотничьего ружья был найден, когда его владелец сменил место жительства.

Северный районный суд города Орла рассмотрел в особом порядке принятия судебного решения материалы уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя. Горожанина обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия). Последнее обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Из материалов дела следует, что подсудимый незаконно хранил у себя в квартире обрез охотничьего ружья. Согласно заключению эксперта, это был обрез, самодельно изготовленный из двуствольного куркового охотничьего ружья и пригодный для производства выстрелов охотничьими патронами. Интересно, что мужчина устроил тайник, но, видимо, забыл о нем при переезде. Обрез он хранил внутри алюминиевого бидона, который был спрятан в подвальном помещении под балконом квартиры.

Из приговора следует, что после смены места жительства подсудимый оставил обрез охотничьего ружья в вышеуказанной квартире, откуда тот был изъят сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия. Мужчина свою вину в совершении преступления при вышеуказанных обстоятельствах признал полностью. Он получил наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей.

ИА «Орелград»