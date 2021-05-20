Анализ ДНК помог разоблачить дерзкого налетчика в Орле

Грабителем оказался житель Тулы, отбывающий срок за другое преступление.

Как сообщила пресс-служба Заводского районного суда города Орла, житель Тулы в рамках рассмотрения уголовного дела признан виновным в совершении особо тяжкого преступления. Было установлено, что еще в мае 2016 года он совершил в Орле дерзкий налет на квартиру. В качестве жертвы грабитель выбрал местную жительницу, с которой ранее не был знаком.

Он хорошо подготовился – оделся в камуфляж, надел фуражку и медицинскую маску. В то время это было в диковинку, так как пандемии коронавируса еще не было. Медицинская маска преступнику понадобилась для конспирации. Свою жертву он подкараулил возле дверей ее квартиры, а само нападение произошло около 8 часов утра.

Когда женщина открыла дверь, грабитель напал на нее и приставил к ее шее «некий предмет, использованный в качестве оружия». Затем втолкнул в комнату, приказал ей лечь на кровать и связал ей руки за спиной, причем использовал специальные пластиковые хомутики, который принес с собой. Испугавшаяся за свою жизнь орловчанка показала ему, где хранит деньги и драгоценности, а также сообщила пин-код от своей банковской карты. Всего грабитель похитил у нее денег и ценностей на 2,39 миллиона рублей.

С места преступления он скрылся, а когда дело дошло до суда — вину не признал. Он подтвердил, что пусть и очень редко, но бывал в Орле в 2016 году, однако категорически отрицал свое участие в дерзком налете. Разоблачить преступника помог анализ ДНК, которая была найдена на месте преступления. Грабитель допустил ошибку: он записал пин-код от карты при помощи шариковой ручки, которую оставил на месте преступления. На ней были обнаружены потожировые следы. Так ДНК и привела правоохранителей к преступнику.

Примечательно, что сейчас туляк отбывает наказание в исправительной колонии Тульской области, назначенное ему за другое совершенное им преступление. Орловский суд счел вину туляка доказанной и по совокупности с учетом прежних деяний приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, как подчеркнули в Заводском райсуде, был в полном объеме удовлетворен гражданский иск потерпевшей на сумму похищенного имущества. Впрочем, рецидивист имеет право обжаловать приговор в Орловский областной суд.

ИА «Орелград»