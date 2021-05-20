КСП проверила качество жилья орловских детей-сирот

В ходе проверки были выявлены нарушения при оформлении документов.

Контрольно-счетная палата города Ливны обнародовала данные о результатах контрольного мероприятия. Аудиторы проанализировали расходование бюджетных средств, выделенных на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проверкой были охвачены 2019 и 2020 годы. Объектами проверки стали городское финансовое управление и управление муниципального имущества.

В акте отмечено, что для выполнения указанных полномочий бюджету Ливен выделяются субвенции из областного бюджета. Однако огромными эти суммы назвать трудно. Так, в 2019 году в Ливнах жильем было обеспечено шесть детей-сирот, на что из бюджета потратили 7,6 миллиона рублей, причем четыре квартиры были куплены и предоставлены сиротам по судебным решениям. В 2020 году в райцентре на аналогичные цели было истрачено 5,48 миллиона рублей, жилье получили пять человек, причем все — в соответствии с судебными решениями.

Из отчета КСП следует, что в ходе проверки были установлены нарушения в части оформления учетных дел детей-сирот, обратившихся к властям с заявлениями о включении их в список нуждающихся в жилье. Также были выявлены нарушения при составлении актов обследования жилья, предоставленного детям-сиротам. Впрочем, сообщается, что все эти нарушения были устранены еще в ходе проверки.

«Проведен осмотр пяти жилых помещений, предоставленных детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, по договорам найма специализированного жилого помещения, — говорится в отчете аудиторов. — Все жилые помещения благоустроенные, находятся в хорошем состоянии, сантехническое и инженерное оборудование исправно, приборы учета имеются».

Добавим, что информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Контрольно-счетную палату Орловской области, главе города и председателю Ливенского горсовета народных депутатов.

ИА «Орелград»