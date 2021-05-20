На базе ОГУ появится «Яндекс.Лицей»

20.5.2021 | 19:12 Новости, Общество

Вуз подписал документ о сотрудничестве с IT-гигантом

Ректор ОГУ им. И.С. Тургенева Александр Федотов и директор по развитию региональных образовательных проектов «Яндекса» Сергей Бражник подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба университета.

В рамках сотрудничества «Яндекс» откроет на базе ОГУ «Яндекс.Лицей». В нём студенты будут изучать промышленное программирование и язык программирования Python. Преподавать в лицее будут сотрудники ОГУ, которые сейчас проходят специальное обучение.

Кроме того, «Яндекс» поможет организовать университету обучение в сетевой форме по одной из программ – «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Часть курсов в рамках программы будут вести специалисты «Яндекса», чтобы лучше готовить специалистов в области анализа данных и искусственного интеллекта.

В пресс-службе университета отметили, что новое соглашение – не первый случай сотрудничества с IT-компанией. Ранее преподаватели физико-математического факультета ОГУ прошли курсы повышения квалификации на базе «Яндекса».

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования