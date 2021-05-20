На базе ОГУ появится «Яндекс.Лицей»

Вуз подписал документ о сотрудничестве с IT-гигантом

Ректор ОГУ им. И.С. Тургенева Александр Федотов и директор по развитию региональных образовательных проектов «Яндекса» Сергей Бражник подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба университета.

В рамках сотрудничества «Яндекс» откроет на базе ОГУ «Яндекс.Лицей». В нём студенты будут изучать промышленное программирование и язык программирования Python. Преподавать в лицее будут сотрудники ОГУ, которые сейчас проходят специальное обучение.

Кроме того, «Яндекс» поможет организовать университету обучение в сетевой форме по одной из программ – «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем». Часть курсов в рамках программы будут вести специалисты «Яндекса», чтобы лучше готовить специалистов в области анализа данных и искусственного интеллекта.

В пресс-службе университета отметили, что новое соглашение – не первый случай сотрудничества с IT-компанией. Ранее преподаватели физико-математического факультета ОГУ прошли курсы повышения квалификации на базе «Яндекса».

ИА «Орелград»