Орловца, напавшего на приятеля ради 900 рублей, проверили на вменяемость

Мужчина был признан психически здоровым и виновным в грабеже.

Уголовное дело об открытом хищении чужого имущества было рассмотрено судом в городе Дмитровске Орловской области. Его фигурантом стал ранее судимый местный житель. Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.161 УК РФ (грабеж). Преступление было совершено им в сентябре 2020 года. В тот день подсудимый находился вместе со своими знакомыми в одной из городских квартир.

Он был нетрезв. Возможно, это обстоятельство сыграло свою роль в инциденте. Судом и следствием было установлено, что в какой-то момент подсудимый фактически напал на потерпевшего, хозяина квартиры, который мирно сидел на диване. Преступник применил физическую силу и вынул из кармана брюк потерпевшего 900 рублей. Очевидцами этого стало несколько собутыльников.

Игнорируя возмущенные крики потерпевшего, преступник ушел из квартиры с похищенными деньгами. В судебном заседании он признал вину и просил о применении особого порядка судебного разбирательства, который дает право на смягчение наказания. В отношении подсудимого была назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Комиссия врачей пришла к выводу, что хроническим психическим расстройством, слабоумием либо иным болезненным состоянием психики мужчина не страдает. Следовательно, в момент совершения преступления он полностью осознавал характер своих действий.

На основании заключения экспертов и справок из других медучреждений суд признал подсудимого вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния. В результате грабитель получил наказание в виде лишения свободы на полтора года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИА «Орелград»