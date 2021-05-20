В Орле мост на улице Колхозной закрыли благодаря новому сотруднику УКХ

Именно он обратил внимание на разрушение переправы

На разрушение моста на улице Колхозной, на котором 14 мая закрыли движение, обратил внимание новый сотрудник УКХ. На работу его приняли «пару месяцев назад», и именно он доложил руководству, что опоры моста разрушаются, сообщили в пресс-службе орловского горсовета.

Ситуацию с переправой обсудили 20 мая на заседании профильного комитета городского парламента. Депутаты возмутились, что мост несколько лет никто толком не осматривал, несмотря на обязанность сотрудников УКХ делать это каждый месяц.

«Ремонт моста на улице Колхозной должен быть произведен еще несколько лет назад. Сейчас, по факту, мы видим: одна сторона провалилась, вторая треснула, опорные части разрушены. Когда будет создан пешеходный переход и кто понесёт ответственность за это безобразие», – заявил депутат Александр Головин.

По мнению Головина, сначала нужно было ремонтировать мост на Колхозной, а только потом Красный.

В мэрии сообщили, что для принятия решения о ремонте моста нужно провести экспертизу, она обойдётся городу в 150 000 рублей.

ИА «Орелград»