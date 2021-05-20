В Орловской области государственного инспектора подозревают в коррупции

20.5.2021 | 16:28 Новости, Общество

По данным СК, он выдавал документы на тракторы за деньги

В Орловской области подозревают в коррупции государственного инспектора по надзору за техническим состоянием машин, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, за 2020-й и 2021-й годы подозреваемый получил несколько взяток на общую сумму в 92 000 рублей. За деньги он выдавал регистрационные документы на тракторы, даже не осматривая их.

Следователь, который занимается уголовным делом, попросил суд назначить фигуранту домашний арест. Судья удовлетворил ходатайство. Расследование продолжается.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2021 год

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