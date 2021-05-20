В Орловской области из-за плохих дорог погибли 6 человек

Обнародована печальная статистика дорожно-транспортных происшествий.

В Орловской области за четыре месяца 2021 года было зарегистрировано 1897 дорожно-транспортных происшествий. В 163 авариях имелись пострадавшие — 18 человек погибли и 226 получили ранения. Такие данные приводит региональное управление МВД. Согласно им, на автотрассах федерального значения за отчетный период времени произошло 26 ДТП, на автодорогах вне городов и населенных пунктов — 52.

Сообщается, что неудовлетворительные дорожные условия способствовали совершению 115 ДТП, в результате которых 6 человек погибли и 156 получили ранения различной степени тяжести. С участием несовершеннолетних в Орловской области было зафиксировано 15 ДТП, в результате которых 16 детей получили ранения, а один ребенок погиб.

«За нарушения, связанные с содержанием улично-дорожной сети, сотрудниками ГИБДД выдано 608 предписаний, составлено 166 административных материалов, — говорится в сообщении УМВД. — В органы прокуратуры направлено 92 информации, в областную и районные комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения – 101».

Кроме того, за неисполнение ранее выданных полицией предписаний о приведении дорог в нормативное состояние к административной ответственности привлечено одно должностное и 14 юридических лиц.

ИА «Орелград»