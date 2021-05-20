В Орловской области может появиться база молодых владельцев оружия

Вопрос подняли в региональной Росгвардии после трагедии в Казани 11 мая

Орловское управление Росгвардии рассматривает вопрос о предоставлении «характеризующей информации» о владельцах оружия 18-23 лет. Сведения должны будут предоставлять школы. Такая информация прозвучала 20 мая на заседании профильного комитета облсовета.

Вопрос рассмотрели в рамках усиления безопасности в учебных заведениях – он возник после трагедии в школе №175 в Казани. Депутат Владимир Агибалов отметил, что нужно проводить психологическую работу с «трудными» детьми.

«Если ребёнок с девиантным поведением поставил перед собой какую-то цель, он её обязательно добьётся, как бы учреждение защищено не было», — заявил Агибалов.

Депутат рассказал, что центров психолого-педагогического сопровождения детей в области всего 10 штук, хотя 10 лет назад их было 22.

Парламентарии также обсудили усиление охраны учебных заведений и видеонаблюдения. Агибалов также пообещал обсудить все поднятые вопросы на ближайшем заседании антитеррористической комиссии.

Напомним, 11 мая бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учреждении. В результате нападения погибли семь детей и двое взрослых, более 20 человек получили ранения.

ИА «Орелград»