В Орловской области может появиться база молодых владельцев оружия

20.5.2021 | 18:48 Новости, Общество

Вопрос подняли в региональной Росгвардии после трагедии в Казани 11 мая

Орловское управление Росгвардии рассматривает вопрос о предоставлении «характеризующей информации» о владельцах оружия 18-23 лет. Сведения должны будут предоставлять школы. Такая информация прозвучала 20 мая на заседании профильного комитета облсовета.

Вопрос рассмотрели в рамках усиления безопасности в учебных заведениях – он возник после трагедии в школе №175 в Казани. Депутат Владимир Агибалов отметил, что нужно проводить психологическую работу с «трудными» детьми.

«Если ребёнок с девиантным поведением поставил перед собой какую-то цель, он её обязательно добьётся, как бы учреждение защищено не было», — заявил Агибалов.
Депутат рассказал, что центров психолого-педагогического сопровождения детей в области всего 10 штук, хотя 10 лет назад их было 22.

Парламентарии также обсудили усиление охраны учебных заведений и видеонаблюдения. Агибалов также пообещал обсудить все поднятые вопросы на ближайшем заседании антитеррористической комиссии.

Напомним, 11 мая бывший ученик школы №175 в Казани устроил стрельбу в учреждении. В результате нападения погибли семь детей и двое взрослых, более 20 человек получили ранения.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2021 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования