В Орловской области перевоспитают трудных подростков

Проблему профилактики подростковой преступности решают на высоком уровне.

В Орловской области утверждена целевая программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ее действие рассчитано на 2021-2025 годы. Финансовое обеспечение профилактических мероприятий возьмет на себя областной бюджет. Примечательно, что конкретного финансирования у этой программы нет. Из ее паспорта следует, что финансироваться она будет в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализации других региональных программ. Поэтому невозможно сказать, в какую именно сумму обойдется бюджету перевоспитание трудных подростков.

Тем не менее, правительственным документом определены конкретные цели на ближайшие пять лет: снижение уровня подростковой преступности, повышение квалификации педработников и правовой грамотности и гражданской ответственности юных орловцев, работа с подростками, склонными к асоциальному поведению и находящимися в конфликте с законом, и многое другое.

В документе приведен анализ существующих проблем в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Согласно ему, в 2020 году на территории региона было отмечено снижение уровня подростковой преступности на 29,1 процента. Если в 2019 году несовершеннолетние орловцы совершили 151 преступление, то в 2020-м – «всего» 107. Доля «подростковых» преступлений в их общем количестве составила 2,9 процента (3,9 процента – в 2019 году).

Число несовершеннолетних, совершивших преступления, сократилось на 33,8 процента — с 139 до 92. На 46,4 процента уменьшилось количество тяжких преступлений, совершенных подростками — с 28 до 15. Правда, 47 преступлений подростки совершили в составе организованных групп. Отметим, что в минувшем году в регионе 90 преступлений было совершено в отношении несовершеннолетних. По сравнению с 2019 годом показатель сократился на 10 процентов.

«Одними из основных причин формирования противоправного поведения подростков являются социальные факторы, — пишут авторы программы. — К их числу относятся семейное неблагополучие, социальное сиротство детей, невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей, жестокое обращение с детьми, бродяжничество, вовлечение подростков в преступную деятельность со стороны взрослых лиц».

И добавляют, что «в настоящее время требуется совершенствование процесса выявления родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию, содержанию и обучению несовершеннолетних детей, а также родителей, которые жестоко обращаются с детьми».

ИА «Орелград»