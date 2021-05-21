Орловчанку оштрафовали за неправильный подход к свиньям

В нарушении требований федеральных правил обвинили простую селянку.

В Орловской области сотрудники Территориального управления Россельхознадзора продолжают проведение проверок личных подсобных хозяйств граждан. В частности, их интересует, в каких именно условиях содержатся свиньи и птица. Напомним, в начале этого года вступили в силу новые правила, утвержденные Минсельхозом. Они предъявляют жесткие требования к тем, кто содержит свиней и птицу на своем подворье. Соответствовать им не просто, но чиновники уверяют, что правила необходимы для предотвращения распространения опасных заболеваний, например АЧС и птичьего гриппа.

Очередной жертвой новых правил стала жительница Урицкого района Орловской области. В числе прочих сотрудники вышеуказанного ведомства посетили ее подворье. В результате были выявлены «нарушения ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания и реализации».

Как пояснили в ТУ Россельхознадзора, в животные, то есть свиньи, в этом частном хозяйстве не идентифицированы, кроме того, на подворье нет специальной площадки для биотермического обеззараживания навоза. Последний «складируется непосредственно на землю за сараем», что является нарушением министерских требований.

«Для дезинфекции обуви при входе в животноводческие помещения не установлены дезинфекционные коврики (кюветы), заполненные поролоном, опилками или другим пористым эластичным материалом, по ширине прохода и длиной не менее одного метра, пропитанные дезинфицирующими растворами, — добавляют в ТУ Россельхознадзора. — У свиней, содержащихся в ЛПХ, не проведены ветеринарные, профилактические мероприятия по предупреждению заразных болезней, в том числе особо опасных».

По результатам проверки на селянку завели административное дело, признали ее правонарушительницей и выписали ей штраф в размере 500 рублей.

ИА «Орелград»