Орловские чиновники проиграли очередные суды сиротам

Власти Верховского района отказались выделять сиротам жилье без суда.

Как сообщили в Верховском районном суде Орловской области, рассмотрены три гражданских дела по искам прокурора о предоставлении жилого помещения гражданам со статусом детей, оставшихся без попечения родителей. Иными словами, в орловском суде в очередной раз чиновники столкнулись с прокурором в решении жилищной проблемы детей-сирот.

События развивались по сценарию, которым давно никого в Орловской области не удивишь. Трое местных жителей давно поставлены местными властями на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении. Они включены в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на предоставление благоустроенного жилья на территории района.

Другого жилья в собственности у них нет. Не являются они и нанимателями жилья. В своем иске прокуратура подчеркнула, что эти юные граждане «до настоящего времени право на получение от государства социальной гарантии в виде отдельного благоустроенного жилого помещения не реализовали».

Как это чаще всего и бывает в подобных случаях, исковые требования прокурора Верховского района суд удовлетворил в полном объеме. Местную администрацию обязали в течение шести месяцев со дня вступления решения в законную силу предоставить гражданам благоустроенное жилье площадью не менее 28 и не более 45 квадратных метров по договору найма.

ИА «Орелград»