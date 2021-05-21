Под Орлом женщина украла крупную «заначку»

21.5.2021 | 6:48 Новости, Общество

Деньги житель Верховского района хранил в автомобильной аптечке.

Новосильский районный суд Орловской области вынес решение по делу о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Как пояснили в пресс-службе этого суда, иск подал житель Верховского района. Процесс стал продолжением криминальной истории. Ранее приговором Верховского районного суда жительница Новосильского района была признана виновной в совершении кражи.

Из материалов следует, что она похитила у потерпевшего крупную сумму денег – 105 тысяч рублей. Тем самым злоумышленница причинила гражданину крупный материальный ущерб. Примечательно, что деньги она похитила из старой автомобильной аптечки, где они были припрятаны для хранения. Сама же аптечка хранилась в неработающем холодильнике, который стоял в сарае. Несмотря на меры конспирации, женщина нашла и «вскрыла» импровизированный сейф.

В ходе рассмотрения уголовного дела она полностью признала вину и не оспаривала заявленную сумму причиненного материального ущерба. Однако добровольно вернуть деньги потерпевшему отказалась. Решать этот вопрос пришлось в рамках гражданского судопроизводства. Женщину обязали вернуть владельцу всю похищенную ею сумму. Кстати, истец также потребовал взыскать с преступницы в его пользу компенсацию морального вреда. Видимо, переволновался человек, не обнаружив в аптечке денег.

«Требования истца о компенсации морального вреда оставлены судом без удовлетворения в связи с тем, что законом не предусмотрена возможность такой компенсации в случае причинения гражданину только имущественного вреда в результате совершения ненасильственного преступления», — так прокомментировали вынесенное решение в пресс-службе райсуда. Впрочем, оно еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИА «Орелград»

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