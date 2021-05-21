Психиатрические осмотры в «Орелводоканале» получили оценку

УФАС усмотрело признаки нарушения закона в проведенном конкурсе.

В Орле близится к завершению рассмотрение антимонопольного дела, возбужденного в марте этого года на основании жалобы одного из местных ООО в отношении МПП ВКХ «Орелводоканал». Как уже писал «Орелград», муниципальное предприятие провело аукцион на право оказания услуг по проведению периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования работников. В нем приняли участие две компании, одна из которых была названа победителем, а вторая пожаловалась в УФАС на нарушение установленной законом процедуры.

Антимонопольная служба несколько раз откладывала рассмотрение дела, запрашивая у водоканала необходимые ей пояснения и документы. Несколько дней назад комиссия УФАС рассмотрела поступившие по ее запросам сведения и усмотрела в действиях «Орелводоканала» признаки нарушения антимонопольного законодательства при проведении вышеуказанного аукциона.

Выразились они «в неустановлении требования о предоставлении в составе заявки документов, подтверждающих соответствие установленным в документации об аукционе требованиям». По мнению комиссии, это привело к признанию победителем ООО, которое не соответствовало требованиям, предъявляемым заказчиком к исполнителю услуг. Указанные действия «Орелводоканала», как следует из определения УФАС, привели или могли привести к недопущению, ограничению и устранению конкуренции.

Согласно ФЗ «О защите конкуренции», в подобном случае комиссия УФАС принимает заключение об обстоятельствах дела, а ответчику дается последний шанс — право представить дополнительные сведения и доказательства. Окончательное решение о виновности или невиновности муниципального предприятия будет вынесено в конце мая.

ИА «Орелград»