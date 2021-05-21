В Орле курсант института милиции помог задержать пьяного водителя

Позднее выяснилось, что выпивший автолюбитель ездил без прав

В Орле курсант Орловского юридического института МВД РФ им. В.В. Лукьянова помог задержать пьяного водителя, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Кроме того, выпивший автолюбитель ездил без прав.

Курсант института милиции позвонил в дежурную часть отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД и рассказал, что в Болховском микрорайоне водитель одной из машин, скорее всего, пьян. Предполагаемый нарушитель ехал перед автомобилем курсанта и его знакомого.

Дежурный отправил на место ближайший экипаж ДПС. Нарушитель свернул к гаражам, вышел из машины и попытался сбежать, но его задержали. Выяснилось, что 48-летний водитель был пьян и, ко всему прочему, ездил без прав.

Полицейские составили на мужчину административный протокол. Сейчас они решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИА «Орелград»