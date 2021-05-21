В Орле потребитель отсудил у ИП 165 тысяч рублей

Деревянная бытовка стала предметом судебного разбирательства в Орле.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, Северный районный суд города Орла вынес решение по гражданскому делу о защите прав потребителя. Указанное ведомство выступило в защиту прав местного жителя, который приобрел, но так и не дождался купленного товара. Сообщается, что покупатель заказал у местного ИП, женщины, деревянную бытовку.

Стороны заключили договор, по условиям которого ответчик обязалась в течение установленного срока передать в собственность покупателю довольно дорогостоящую деревянную бытовку. Условия договора предусматривали внесение авансового платежа, который был передан покупателем продавцу. Однако, как установил суд, ИП товар так и не поставила.

Покупатель направил продавцу письменную претензию с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги, но она была оставлена без ответа. Тогда орловец обратился в управление Роспотребнадзора с просьбой подать в суд иск в его интересах.

Изучив представленные материалы, суд удовлетворил заявленные требования. ИП обязали выплатить потребителю 165 тысяч рублей. В эту сумму входят уплаченные по договору деньги, неустойка, компенсация морального вреда, а также штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований.

ИА «Орелград»