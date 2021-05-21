В Орле заведующую детского сада оштрафовали за мошенничество

Суд признал её виновной в присвоении 240 000 рублей из бюджета садика

В Орле суд оштрафовал бывшую заведующую детского сада №13 за мошенничество. По данным прокуратуры, она присвоила из бюджета учреждения 240 000 рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование установило, что с апреля 2016-го по февраль 2017 года осужденная оформляла воспитателями детсада «мёртвых душ», а их зарплату забирала себе. Кроме того, она убеждала своих сотрудников, что финансы из дополнительных фондов оплаты труда им выдавали необоснованно, после чего просила вернуть деньги.

Суд признал фигурантку виновной и оштрафовал на 250 000 рублей, на два года лишив её права занимать административные должности в образовательных учреждениях.

ИА «Орелград»